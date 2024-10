Microsoft a enlevé son offre d’essai à 1 $ du Xbox Game Pass juste avant la sortie de Call of Duty: Black Ops 6L'offre à 1 $ en temps normal sert justement à gonfler les chiffres du nombre d'abonnésmais on sait qu'avec ce genre d'offre c'est juste temporaireSelon the Verge c'est pour inciter les gens à prendre l'abonnement et oui faut pas prendre Microsoft pour un dindon.nous voilà là dans le dur pour la stratégie Gamepass, les gens doivent passer à la caisse pour consolider les chiffres des abonnements, il faut bien comprendre le succès du system gamepass doit passer par un minimum d'abonnés pour que le service devient viable. enfin c'est plus compliqué que cela car il ya également la variable du prix de l'abonnement qui joue sur ce minimum.Combien Microsoft a t-il besoin d'abonnés pour rendre ce service rentable?Microsoft n'a pas communiqué officiellement un nombre exact d'abonnés nécessaire pour que le Xbox Game Pass devienne rentable, mais il existe des analyses et estimations d'experts dans l'industrie des jeux vidéo qui peuvent nous donner des indices sur ce sujet.Quelques points à considérer :Coût d'acquisition des jeux : Le Xbox Game Pass inclut une large bibliothèque de jeux, dont certains sont développés en interne par Microsoft (par exemple, les jeux des studios Xbox Game Studios, comme Halo ou Forza), tandis que d'autres sont issus d'éditeurs tiers. Microsoft doit payer des licences ou signer des accords de partenariat pour inclure des jeux tiers dans le service, ce qui constitue une part importante des coûts.Coût d'infrastructure : L'infrastructure cloud derrière le service, notamment pour le Cloud Gaming, est un autre facteur de coût important. Le stockage, la bande passante, et la maintenance des serveurs sont essentiels pour maintenir le service à grande échelle.Prix de l'abonnement :Le prix de l'abonnement varie : aux alentours de 9,99 $/mois pour la version console ou PC, et 14,99 $/mois pour le Game Pass Ultimate.En moyenne, chaque abonné génère donc environ 120 $ à 180 $ par an en revenus, ce qui peut aider à couvrir les coûts de développement des jeux, des licences, et des serveurs cloud.Estimations de rentabilité :Phil Spencer, le chef de la division Xbox chez Microsoft, a indiqué dans le passé que le Xbox Game Pass n'était pas encore une source de profit direct, mais plutôt une stratégie d'investissement à long terme pour augmenter la base de joueurs de l'écosystème Xbox. En 2021, il a été mentionné que le service comptait environ 18 millions d'abonnés, et en 2023, les chiffres étaient estimés à environ 25 à 30 millions d'abonnés.Certaines analyses estiment qu'il faudrait au moins 50 millions d'abonnés pour que le Game Pass devienne très rentable. Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment :Les coûts de production des nouveaux jeux exclusifs, comme les gros titres développés par des studios Xbox comme Starfield ou Halo Infinite.Le maintien des partenariats avec des éditeurs tiers pour inclure leurs jeux.Rentabilité à long terme :Microsoft voit également le Game Pass comme un moyen d'augmenter les revenus indirects. Par exemple :Les abonnés dépensent souvent de l'argent supplémentaire sur des microtransactions ou des DLC pour les jeux inclus dans le service.Le service permet de fidéliser les joueurs à l'écosystème Xbox, augmentant les ventes de consoles, de manettes et d'autres produits Microsoft.En résumé, Microsoft adopte une approche à long terme avec le Game Pass. Même si le service n'est peut-être pas encore très rentable aujourd'hui, l'objectif est de créer une base d'abonnés suffisamment large pour que, à terme, il devienne un pilier de revenus stable et durable pour Xbox et Microsoft.