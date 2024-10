Selon l'insider Kurakasis : - Insomniac compterait enfin en montrer plus sur Wolverine "d'ici la fin d'année". C'est tout. Et malgré la NYCC cette semaine, sauf surprise, on va comme d'habitude miser naturellement sur les Game Awards.

posted the 10/18/2024 at 06:08 AM by shanks