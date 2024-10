C'est avec une immense tristesse que les sites de fandom de Drakengard/nier se voient être supprimer par Square-Enix. Toute l'héritage du lore autour de la licence vont être supprimer. Déjà qu'on ne peut plus joué à certains jeux, que certains ouvrages sont pas traduits. Je trouve que leur move n'apporte que dalle surtout à une licence de niche. C'est vraiment la honte cette compagnie.

posted the 10/16/2024 at 08:46 PM by lion93