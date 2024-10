Comme d'habitude je suis complèment à la bourre !La raison c'est que j'avais oublié à quel point la série été riche et à quel point c'étais un gros morceau !Et puis il y a aussi le faite que je ne veux véritablement pas me raté : C'est la dernière d'un série de 5 ! il faut un bouquet finale :Voilà le détails du contenu de cette ultime ULTIMA:Fina Fantasy Ultima CollectionEnviron un quarantaines de final fantasy répertorié !Je suis allez à l'essentiel en prenant les épisode Canonique (ET quelque spin off aussi indispensable) et j'ai sélectionné les meilleurs version tout support confondu !Une Exemple sur ff4 j'aurais pu prendre la version pc mais nonFinal fantasy 4 le portage le plus complet ce trouve sur psp avec un édition qui a été éditée dans les années 2010 avec un compile ff 4 et énormement de bonus (il y a meme une préquel)Ca veut aussi dire donc que par la voie des choses il y a 40 game thémes et icons à réaliser BREF DU GROS OEUVRE ^^ ...+ des intro pour chaque section + la mise en place ^^Guide books et Encyclopédias :Du guide books pour tout le monde à peux près equivalent en fr et en anglais 10 pour chaque langue !Visionnable quand vous voulez avec flip book intégré et transformé en exe.( donc ça ce lance comme un jeu )Final fantasy Fans RoomMême principe que la zelda c'est une nouvelle rooms!Arts of Final Fantasy : un medley de ce qui ce fais de mieux côté artiste et concernant la sagaNombre de vues proche des 10 vues !Un thèmé de lancement / de pause /et un shutdown!Traduction& Enhanced versionDes version modé intégré ff 9 Moguri / best ff 7 mod versionJuste les mods ! pas d'iso ou roms of course ! Aucune ! vous êtes grand !ReleaseJe suis au bout de mon dev ! Ce qui est une prouesse en si peu de temps( 1 mois et demi a peine ) ! je pense être prét d'ici 2 ou 3 jours tout au plus (il me manque surtout quelque médias )