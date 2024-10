...n'existe pas???



Vu le nombre de rumeur proche du néant, elle est pas encore sur les lignes de production ...





J'ai 0 hyper, car pas d'annonce niveau jeux....



Perso, le minimum pour moi, ça serait quel soit rétro-compatibilite avec la switch.



Que les dd externe classique soit compatible. (Oui les jeux switch seront bien plus lourd que la switch. Donc les 1,5 to des carte micro sd d'aujourd'hui, vu le prix, ne seront pas un standard)



Qu'on puisse changer la batterie aussi. Car avec la faible durée de la batterie, on rechargera plus souvent... Qui a envie d,avoir une console qui a gonflé ?



Et je veux Mario kart 9.



Si les point ci dessus ne sont pas remplis, j'annoncerai officiellement, que le jeux vidéo moderne c'est fini pour moi.



(Oui la dernière phrase c'est pour faire espérer certains hauteurs, et non le point sur la batterie amovible, je ne prendrais pas en compte)