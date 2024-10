Avez vous des villes, Ryokan, lieux à me recommander, Onsen (nord du japon, donc peu importe tant que c'est au dessus de tokyo), de toute manière je vais prendre le JR PASS.Pas trop le choix au niveau des vols et des dates de mes vacances, je sais que pour 1300 / 1400 ya moyen d'avoir un vol direct mais je souhaitais partir le Vendredi 1er Aout direct après le boulot (j'embarque la valise au boulot, je termine à 15h, à 16h le train pour CDG) et j'ai donc choisi Seoul pour l'escaleCe sera avec la compagnie KOREAN AIR (air france non merci). J'aime bien trainer dans les aéroports donc ça va passer vite. Ce sera un petit teaser pour le prochain voyage car probablement la Corée et donc Seoul dans quelques annéesPersonnellement, j'étais parti sur ça :Tokyo du 2 au 4 Aout (arrivée le 2 très tard au soir)Shinkansen le 4 au soir direction le NordAomori 5-6Sapporo 7-8Akita 9-10Yamagata 11-12Fukushima 13-14Tokyo 15-16 (retour le 16 au soir)Reprise du boulot le 18Budget : 4200€Détails : Avion 1200€JR PASS 500€CASH 2500€ (403K JPY), je vais payer les hôtels avec le cash (1000€ d'hôtels 14 nuits, il restera 1500€ pour le reste, c'est à dire nouriture, visites, souvenirs, soit 100€ de dépense par jour