Salut l'équipe !Aujourd'hui je vous propose de faire un dernier voyage dans le passé en vous parlant de DragonballZ budokai tenkaichi 3 !Un jeu que beaucoup de personne de ma génération ont dosé et je pense que ça va être la même sur sparking zero !Vous en gardez quoi comme souvenir ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg