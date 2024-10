Ça y est les gars, avec l'annonce de la PS5 Pro, je suis enfin décidé de faire comme lorsque j'ai pris la PS4 Pro et de prendre donc... La PS5 SlimC'est donc ma 2e console PlayStation, je vais essayer d'avoir la PS2 prochainement mais j'ai toujours les jeux Nintendo et Xbox en priorité (je ne me suis pas encore fait de liste définitive de jeux PS2 et PS3 à prendre).Alors ouais c'est l'édition avec Spider Man 2 en démat, un peu les boules vu que je vais qu'en même prendre le jeu en physique plus tard (avec les jeux Marvel sur PlayStation et les jeux DC sur Xbox, c'est un de mes plans).Je vais enfin pouvoir jouer à Stellar Blade ce soir, et je pense prendre les 2 FF7R dès que possible. Le reste je verrais plus tard.Par contre finito les jeux gratuit avec connexion Internet, sur PS5 je vais donc éviter les Genshin Impact et autre The First Descendant (ce dernier que je voulais initialement jouer sur PS5), j'ai l'impression que ce sont ces types de jeux là qui font drifter mes manettes (beaucoup joué à Fortnite sur Switch, et Genshin sur PS4, et là pareil sur Xbox Series avec TFD où passé une vingtaine d'heures de jeu un des joysticks part en couille alors que je n'avais pas ce soucis avant...).Mes derniers achats (en septembre)- Mario Party 4 (GCN)- Link Crossbow Training (Wii)- PokéPark: La Grande Aventure de Pikachu (Wii)- amiibo Perle et Coralie (Splatoon 3)- Unicorn Overlord (NS)- Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition (XO)- Emio: L'Homme au Sourire - Famicom Detective Club (NS)- Super Bomberman R 2 (NS)Je m'étais dit que niveau amiibo je n'en prendrais plus, mais il a fallu que Nintendo annonce et sorte dans la foulée de nouvelles figurines Splatoon. Coralie est ma préférée des hôtesses, c'était garanti haha. Je pense prendre les nouvelles version de Ayo+Oli plus tard.Pas beaucoup de prises niveau jeu, j'aurais aimé sortir plus souvent mais j'ai la tête ailleurs, sachant que j'ai raté des bons deals (et ça m'énerve vraiment vu la rareté/prix de certains). Sachant que j'ai déjà cramer une PS5 Slim niveau achat, je vais qu'en même essayer d'être plus dynamique en ce mois d'octobre.Des jeux Switch ici, j'ai terminé Emio. C'est un bon visual novel à l'ancienne, cependant si je n'ai pas joué au 2 remakes (car pas traduit en français) et je dois avouer que le final est un peu le cul entre 2 chaises. En tout cas et sans spoiler, le jeu est PEGI 18 exclusivement pour le dernier chapitreSuper Bomberman R 2, par contre, aie aie aie. Le mode histoire rame et ça n'est pas ouf comparé au premier opus qui était dans la droite lignée des Bomberman R. J'ai lâché au pour de 2h de jeu pour faire autre chose (notamment retour sur F-ZERO 99 et tester les nouveaux circuits)...Mais heureusement, j'ai enfin Unicorn Overlord en physique et c'est un pur régal. J'ai enfin commencé cette semaine, mais je pense pauser pour jouer à fond à Stellar Blade, Shift Up a la priorité haha.