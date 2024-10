Je fais cet article après avoir vu les deux premiers épisodes Masterclass de la saison 3 de Re:Zero (presque 2 heures ces deux épisodes). Et je pensais qu'après avoir adoré les deux premières saisons qui étaient très bonnes, j'aurais du mal à re-rentrer dedans et que la magie n'opérerait plus. Et j'avais bien tort heureusement!Je sais qu'il est très dur pour certains d'imaginer du positif dans un Isekai tant les mauvais animé basés sur ce concept s'enchainent et souvent sont mauvais ou totalement creux. Et même si vous ne fermez pas la porte à un isekai, suivre un animé comme Re:Zero qui est diffusé avec autant d'écart entre les saisons depuis 2016 (2 saisons de 24 épisodes chacune avec certains épisode de prêt d'une heure voir plus sur la 2ème moitié de la saison 2) pouvait être compliqué. Mais si vous n'avez jamais essayé de regarder cet animé, je vous le conseille énormément!Mots clés : Magie, Combats, Romance, Aventure, Amitié, Sacrifices, Psychologie, Espoir, Tendresse, HorreurLe traitement de la psychologie du héros, contrairement à la grande majorité des protagonistes des autres Isekai, est très très bien traité ici et sert de vrais propos dans l'histoire et dans l'évolution du héros et de ses alliés. Un protagoniste qui est blindé de défauts, qui voit en ce nouveau monde un nouveau départ facile pour tout recommencer de zéro et échappé à son ancienne vie triste remplie de solitude. Mais il va se retrouver confronter à ses propres défauts ainsi qu'à des horreurs de ce monde dépassants tous ce qu'il n'a jamais pu imaginer. Vivre et mourir en boucle en espérant tout arrangé sans y arrivé, des choses et des moments merveilleuses l'attendent dans ce monde... mais aussi des choses pires que la mort.Et je pense que certains auront peur du syndrome de l'animé qui est sanglant et gore pour rien, simplement pour attirer les spectateurs qui veulent de l'exagération... mais ces horreurs que l'ont voit sont à la fois justifier quand on voit les monstres qui les provoquent et ont un vrai propos pour l'histoire, les personnages et l'évolution du héros.Pour ceux qui connaissent déjà, l'ending de la saison 3 est disponible avec le retour de Myth & RoidEt l'opening de la saison 3, pour l'instant mon plus bas dans la liste des 5 openings de la série.