3 Mars 2017

J'ai fait un article sur le bilan des 6 premiers mois , il y a six ans de ça.J'ai fait un autre article sur le bilan des 18 premiers mois , il y a six ans ans de ça.J'ai fait un autre article sur le bilan des 30 premiers mois , il y a cinq ans de ça.J'ai fait un autre article sur le bilan des 42 premiers mois , il y a quatre ans de ça.J'ai fait un autre article sur le bilan des 54 premiers mois , il y a trois ans de ça.J'ai fait un autre article sur le bilan des 66 premiers mois , il y a deux ans de ça.J'ai fait un autre article sur le bilan des 78 premiers mois , il y a un an de ça.Il y a 90 mois (le) sortait mondialement la Nintendo Switch.Nous venons de passer le cap dès 7,5 ans, est-ce qu'il y a eu du changement entre-temps.Le premier changement est le nombre de consoles vendu :Le premier changement est le nombre de consoles vendu :Monde : 6 Millions (6 Mois) / 22 Millions (18 Mois) / 38 Millions (30 mois) / 61 Millions (42 mois) / 90 millions (54 mois) / 110 millions (66 mois) / 130 millions (78 mois) / 142 millions (90 mois)Japon : 1,5 Millions (6 Mois) / 5 Millions (18 Mois) / 9 Millions (30 Mois) / 15 Millions (42 Mois) / 21 Millions (54Mois) / 25 Millions (66Mois) / 30 Millions (78Mois) / 34 Millions (90Mois)Maintenant, le plus important : les jeux.Lors de la présentation de la console, une liste de partenaire à été montréNous avons officiellement, plus de 6000 jeux.Elle pourrait devenir la console avec le plus grand catalogue de jeux.La majorité sont des jeux « indés », tout comme la majorité sont des portages.Au bout de 90 mois, nous nous apercevions que des éditeurs tiers soutenaient la console, Square-enix et Koei Tecmo étaient les plus visible et qu'ils continuent depuis.Il y a des tiers qui se sont réellement investi depuis, qui était présent, mais discret à leurs débuts comme Besthesda (même si nous aurons probablement moins de jeux de la part maintenant), Bandai Namco, Level 5, Sega, Capcom (principalement des potages, mais aussi des exclusivités), THQNordic, voir même depuis peu Konami, Activision et E.A. (depuis peu montre sont intérêt grandissant). Il y a des éditeurs tiers n'ayant jamais sorti de jeux sur console "de salon" Nintendo : Cave, Compile Heart, Gust et 5pb. il y a un soutiens tiers qui est aussi revenu à alors que nous l'avions pas vu depuis longtemps sur console Nintendo : Rockstar à travers des portages.Une des annonces les plus improbable est l'arrivée de The Witcher 3, un des open world les plus ambitieux de cette génération, un jeu qui a ouvert le "champ des possibles".Au bout de 90 mois, il y a deux exclusivité tiers qui ont marqué la console Mario + The Lapins crétins: Kingdom Battle avec sa sa suite Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft continué à éditer quelques jeux (dont Starlink qui a la particularité d'accueillir Fox, mais le jeu est multiplate-forme), Astral Chain de Platinum Games et Bayonetta 3/Bayonetta Origins.Il manque une chose importante (surtout sur Switch) dans cette liste de partenaire, les éditeurs tiers « indé » : Nicalis / Team 17 / FDG Entertainment / Devolver Digital qui sortent au fur et à mesure une grande partie de leur catalogue, il y a même de plus en plus de jeu qui sortent PC (Steam) /Switch (exclusivité temporaire console).D'ailleurs les indés ont tellement d'importance sur Switch (ils représentent la majorité du catalogue de la console), que nous avons vu débarquer deux jeux qui nous attendions pas : Cuphead, Ori and the Blind Forest (édité par Microsoft).et Ori and the Will of the Wisps.C'est la console avec le plus de Visual novel.C'est la console avec le plus de jeux rétro.C'est la console avec le plus de Shoot'em Up.Nintendo dans tout ça, il y a toujours des versions « Deluxe » des jeux WiiU, même si c'est de moins en moins visible, pour plusieurs raisons, le catalogue WiiU va finir par être épuisé et le planning a moins besoin d’être rempli -la promesse d'un jeu par mois-, car Nintendo à de plus en plus de « nouveaux » jeux et qu'ils éditent de plus en plus de jeux développés par des développeurs tiers, mais il manque quand même encore des jeux Nintendo soit des anciennes licences que l'on aimerait revoir (suite, reboot, remake), soit des jeux 100% inédits.Pour finir quelques titres d'exclusivité Switch (car les exclusivités permettent de faire la différence et de voir dans quelle mesure la console est soutenue par son constructeur et par les éditeurs tiers).Super Mario Party JamboreeShin chan : Shiro of Coal Town (exclusif console)Europa (exclusif console/indé)Voidwrought (exclusif console/indé)Mario & Luigi : L'épopée fraternelleMySims : Cozy BundleStray ChildrenFitness Boxing 3: Your Personal TrainerRhythm action game Disney Music Parade : EncoreFront Mission 3 Remake (exclusivité temporaire)Mariachi Legends (exclusif console/indé)2025Donkey Kong Country Returns HDFANTASY LIFE i : The Girl Who StealsProfesseur Layton et le Nouveau Monde à vapeurLégendes Pokémon : Z-AMetroid prime 4 : BeyondThe Legend of Heroes : Trails in the Sky the remakeYOBARAI Detective: Miasma BreakerThe Hundred Line : Last Defense Academy (exclusif console)Cardfight!! Vanguard Dear Days 2 (exclusif console)Nocturnal II (exclusif console/indé)UshiroIronFall : Invasion « remake »