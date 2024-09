C'est le moi enfant qui pleure la perte d'une actrice légendaire, Maggie Smith nous a quitté à l'âge de 89 ans... Au delà de son rôle dans Harry Potter, c'est ses apparitions dans les Sister Act et surtout dans Hook qui m'ont marqué dès mon plus jeune âge..

posted the 09/27/2024 at 03:15 PM by squall06