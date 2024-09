moi j'ai préco la "classique", la collector était déjà sold out à 10h ce matin.J'étais au boulot ... j'étais sur la liste d'attente (en pause vers 9h15) et je vois que ça décompte ensuite ... plus que 20min ... j'arrive à 0 (vers 10h15), je vois que la pro est en stock, je dis à ma cliente, 2min svp je reviens !Je vais dans le back office, je passe la commande en 2/2 et hop de retour, ni vu, ni connu mdrEt concernant ma ps5, un ami me l'achète, j'ai les 400€ la semaine pro et il viendra récup la console fin octobre ! Mon premier jeu sera dragon age donc, j'attendrai d'avoir la console pour commencer le jeu directement sur la pro. Je vais par contre commencer dbz sur la ps5 et le terminer sur pro. ça va être top sur la 75" 191cm, vivement Ghost of Yotei, je vois bien la sortie en Aout, si c'est ça, je le prends sur place au Japon