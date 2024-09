Je ne sais pas comment fonctionne le monde de la finance, des rachats d'entreprises.... Mais Ubisoft ça ne serait pas un bon candidats pour être racheté par l'éditeur numéro 1 au monde ? Je ne pense pas que Sony soit intéressé, mais avec l'ubisoft plus ajouté au gamepass, ça serait un achat intéressant pour Microsoft non ?

posted the 09/26/2024 at 12:08 PM by liberty