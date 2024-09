Coucou,Cette génération je n'ai pas touché aux consoles sauf a quelques exclus Switch, même l'actualité j'ai un peu zappé.Mais la j'ai le choix entre avoir gratis une XSX ou PS5 Slim avec comme exclu console UFC 5 + FH5 ou GT7. J'ai pensé d'abord a la PS5 pour mes exclus rétro comme Shadow of Colossus remaster+ ou Uncharted trilogy mais en même temps je suis tenté de redonné un lifting a mes galettes comme les Gears, Kameo, GTA4, RDR et autres perles de la 360.Je sais que graphiquement c'est une différence de poil de Q mais c'est vrai que la XSX a un léger plus ? Vous me conseillez quel console et pourquoi ?Merci d'avance(je supprime l'article aprés)