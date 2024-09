Salut la team !

J'sais pas vous, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, l'industrie du jeu vidéo tourne en rond. On dirait que les éditeurs ont la trouille de prendre des risques et préfèrent nous resservir la même soupe réchauffée. Voilà pourquoi je pense que l'innovation, c'est plus trop ça :



Le fric avant tout : Les gros éditeurs sont obsédés par le pognon. Ils préfèrent sortir le 10ème opus d'une franchise plutôt que de tenter un truc nouveau. Pourquoi se casser la tête quand on peut juste recycler, hein ?



La hype du battle royale : Depuis PUBG et Fortnite, tout le monde veut sa part du gâteau. Résultat ? Une tonne de BR qui se ressemblent tous.



Les jeux-services à gogo : Pourquoi sortir un jeu complet quand on peut le découper en morceaux et faire payer les joueurs pendant des années ?



La peur du flop : Avec des budgets qui explosent, les éditeurs flippent de se planter. Du coup, ils misent sur des valeurs sûres plutôt que d'innover.



Le manque de créateurs indés dans les grosses boîtes : Les studios indés, c'est là où ça expérimente. Mais une fois absorbés par les gros poissons, bye-bye la créativité !



Vous en pensez quoi ? Vous trouvez aussi que l'industrie est en mode pilote automatique ou je suis juste un vieux con nostalgique ?