C'est des jeux "exclusifs" sur PS5, le premier c'est un des GAAS annoncé quasi en même temps que Concord, un truc d'un nouveau studio Sony je crois par Jade Raymond, je crois que c'est un jeu avec des braquages Et le deuxième annoncé ya quelques mois, que sur PS5 un jeu d'horreur avec un berger, un petit jeu AA

posted the 09/22/2024 at 04:24 PM by zenkaizer