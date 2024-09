Bien que la rumeur parle d'un remaster, je penche plutôt pour un remake.Je ne vois pas trop ce qu'un remaster apporterait de significatif comme amélioration. Le jeu est déjà super propre sur PS5 (fidélité + performance) et est sorti sur PC (donc déjà tout en Ultra).Par contre un remake avec les graphismes de Forbidden West, là on aurait un réel gap visuel. Tout est déjà créé ; Aloy, les PNJ, les machines, les décors, assets, textures,... Ils n'ont qu'a prendre la bibliothèque du 2 pour recréer le 1.Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quand-même plus rapide que si les dev devaient tout recréer depuis zéro.Donc oui, j'ai de l'espoir pour un remake et non un remaster.