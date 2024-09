.sur Netflix ! muahahahaOn aurait souhaité le retour de cette célèbre licence sur nos consoles et PC. Ce jeu nous a procuré beaucoup de plaisir en tant que jeu d'espionnage, rivalisant avec les MGS lors de la génération PS2/Xbox. Cependant, Ubisoft et Netflix en ont décidé autrement. Sam fisher reviendra sous forme de série animée, aucun date de sortie annoncée.Pour rappel le dernier épisode de la saga date de 2013, avant que Ubisoft tombe dans l'essorage d'éponge de leur licence fétiche Assassins 'Creed et que son cours d'action n'étais pas aussi bas que cette année.

Who likes this ?

posted the 09/20/2024 at 03:54 AM by kratoszeus