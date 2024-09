Sans prévenir, Sony annonce plusieurs de ses consoles et accessoires avec des couleurs pour fêter les 30 ans de la marque PlayStation.Manette DualSens, DualSens Edge, PS Portal, PS5 Slim et même PS5 Pro!A noté que la PS5 Pro sera limitée à 12300 exemplaires et chaque console sera numéroté(bonne chance si vous la voulez)Pas de date ni de prix pour le moment