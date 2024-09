C'est comme une mélancolie qui m'envahit quand je pense à MGS4 Gun of the PatriotCe jeu me manque tellement !Il était avant gardiste (IA et guerre moderne, génétique)Old Snake qui nous transmet tout le poids de la souffrance tout au long du jeuEt le "Theme of Love" theme musical et vocal quand les 1ers images sont diffusées à la conférence Sony en 2006c'est toute une époqueLa force de la musique de ce jeu donne envie d'yrejoué bref Vivement Physint