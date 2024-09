Jeux Video

Selon Jeff Grubb.Le mec nous balance, via ses sources, qu’en plus du TRES EXCITANT Horizon Zero Dawn Remastered, le prochain State of Play (supposé être le 24 septembre) proposera une autre refonte du même genre qui ne va pas soulever les foules (donc pas Bloodborne t'as compris).Perso me souviens d'une rumeur sur Gravity Rush 2 Remaster...On verra hein...(Uncharted 4 est upgrade PS5 ou pas ?)(j'demande au cas où...)