Sony a choisi le fabricant de puces pour la PlayStation 6 et c’est AMD, selon un nouveau rapport de Reuters. Les inquiétudes concernant la rétrocompatibilité avec la PS5 ont apparemment été l’un des facteurs dans le processus de décision.AMD ayant fini par battre des concurrents. L’un des problèmes en jeu était apparemment la marge bénéficiaire qu’Intel voulait sur chaque unité vendue. Un autre élément qui a apparemment aidé à mettre AMD au dessus était le fait que s’en tenir au fabricant de puces aiderait à limiter les problèmes potentiels de compatibilité rétroactive pour la console de nouvelle génération.AMD a conçu le processeur et le processeur graphique de la PS4 et de la PS5. En plus de la relation existante, la continuité des processus de fabrication explique probablement en partie pourquoi la transition entre les deux générations de consoles s’est si bien déroulée, les propriétaires de PS5 ayant accès à des milliers de jeux de l’ancienne console dès son lancement. Une transition similaire pour la PS6 garantirait trois générations de jeux et de bibliothèques de joueurs, potentiellement toutes disponibles sur un seul appareil.