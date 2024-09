Jeux Video

En deux mots.



On savait que le jeu avait fait 20% de mieux que le dernier Ratchet en comptant le démat.



C.Dring ajoute en détails que le lancement est également meilleur que ceux de Sonic Frontiers et Crash 4, alors que Astro est sur une seule machine.



C'est donc en dehors de Nintendo (et je pense Crash Trilogy) le meilleur lancement d'un platformer depuis bien des années, et c'est déjà pas mal. A voir sur le mondial.