Voilà, j'ai fixé ma tv sur le placo (sans découper le placo, ni mettre une planche), juste 10 cheville molly diametre 9 avec grosse rondelles, je ne vas pas déployer le bras du support, je vais laisser la tv le plus proche du mur.J'ai vu plusieurs avis sur le net, certains disent qu'il faut obligatoirement renforcer avec une planche, d'autres les chevilles molly ça suffit si on laisse la tv proche du mur. Un meuble de cuisine ça fait son poids avec la vaisselle et pourtant ça tient avec des chevilles ... je ne vais pas m'amuser à bouger la tv, je la laisse comme sur les photos.J'espère donc que mon mur va supporter le poids de la tv (27kg) et le support 7kg.J'ai mis 10 chevilles qui supportent 25kg chacune donc bon ...Qu'en pensez vous ? J'ai ma fille qui se balade dans le salon donc bon vaut mieux pas que la tv tombe au solde toute manière c'est fixé maintenant mais j'aimerai être un peu rassuré ...Est ce qu'il y a des gens ici qui ont fixé directement sur le placo leur tv avec des chevilles molly et rien d'autres ? de grande tv assez lourde, pour ma part c'est une 75" 191cmEn tout cas je kiffe, ça change tout quand c'est sur le mur niveau immersion