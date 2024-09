1) Je suis plutôt pour une génération de 6/7 ans

2) je suis pour des "mi-gen" au bout de 3/4 ans avec une génération de 8/9 ans

Pour moi, je pense qu'une génération de console devrait être de 6/7 ans que de 8 ans avec une "mi-gen" au milieu (au bout de 3/4 ans).Pourquoi ? Je pense qu'il faut pratiquement 3 voir 4 ans pour montrer le potentiel d'une console, donc quand arrive la "mi-gen" nous avons des consoles à peine maitrisées, de plus pour les développeurs, ils doivent penser leur développement sur "deux machines", donc ça complique les choses, car ils doivent à la fois faire un jeu suffisamment bien développé pour la première "mi-gen" et avec un réel atout pour la deuxième "mi-gen" (version "pro", d'ailleurs même "pro", ça donne l'idée que la première n'est qu'un prototype "amateur"), car sinon ça vaut pas le coup d'acheter la version "pro".De plus, depuis que nous avons des "mi-gen", sincèrement, le saut générationnel se voit beaucoup moins, entre une XOneX et une XSS, je ne vois pas trop la différence par exemple, alors qu'entre une XBOX et une X360, là oui, tu vois le fossé, évidemment je pourrais dire la même chose entre PS1 et une PS2, par rapport à une PS4 "Pro" et une PS5.