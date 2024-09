Polémique! Non pas parce que le groupe veut se la joué woke en intégrant une gonzesse comme remplacement de la voix légendaire de Chester.Mais parce que la Emily en question a soutenu l’acteur frisé de 70's show Danny Masterson condamné pour viol et membre de la secte pédo Scientologie.Persso, même si ça aurait été un mec irréprochable qui remplace Chester...non. Le groupe est mort avec la voix de Chester qui était l'identité du groupe. Je pensais quand même une tournée d'adieu genre hommage etc. mais sûrement pas a un remplacement pareil.