Nouvelle TV Samsung 190cm (75") (je dois la faire fixer au mur ce mois ci). La Crystal UHD 75DU7100 HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, HGiG). 60hz, de toute manière c'est déjà la galère sur ps5 pour avoir des gros jeux en 4K 60fps (on est plutôt sur du 4k 30fps pour les gros titres, la ps5 pro on arrivera à tourner à 60fps pour certains jeux et je pense que pour la ps6, tout les jeux tourneront en 4K 60fps de base donc le 60hz c'est suffisant. Et après franchement jouer à un jeu à 60fps ou plus, c'est pareille pour moi. On sent la diff entre le 30/60 mais après bof ... c'est déjà bien fluide le 60fpsThe Casting of Frank Stone préco (sortie le 3)Astro Bot sortie ce vendrediManette Astro préco il y a quelques heures sur cultura 70€Space Marine 2 sortie ce lundiEA FC 25 le 27J'attends le bon moment pour acheter mes billets d'avion pour le Japon (1400€ l'aller retour actuellement, j'attends de trouver pour 1000€)puis il y aura peut être DBZ et Dragon AgeEt je vais prendre la ps5 pro également, j'ai déjà un acheteur pour ma ps5 2 manettes sans jeux 350€ mais je vais essayer de la revendre 400 balles avec un jeu.J'ai eux 300 balles de cheque cadeau avec le boulot, donc j'ai les jeux ps5 gratos (frank stone, astro, space marine, ea fc et si je prends dbz, il restera encore 20€ à dépenser pour dragon age)J'ai aussi déjà fait le change €/yen au boulot car j'ai des taux préférentiels, mais j'ai été trop gourmand j'attendais un taux de 180, quelques jours avant j'aurai pu avoir un taux de 175, soit 437K JPY, ça a grave chuter et j'ai décidé d'acheter le 7/08 avec un taux à 161 avant que ça continue de baisser, soit 403K JPY pour 2500€, j'ai perdu + de 30K JPY mais pas grave ... à cause de ce fameux lundi noir au japon (le 5 aout). Aujourd'hui j'ai pratiquement la même somme si on compare à la bourse donc ça va (à la bourse 2500€ c'est 406K JPY sachant qu'en bureau, ce n'est bien évidemment pas le taux de la bourse qui est appliqué). Un exemple : actuellement chez yes change, 2500€ c'est 392K JPY et j'ai eux 403 sachant qu'ils font partie des meilleurs au niveau du taux.