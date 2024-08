Et oui, ça y est, c'est la rentrée, et je vous propose donc de feuilleter ensemble le numéro de Septembre 1984 qui vient de sortir, avec le test de la nouvelle bécane française qui va tout casser : l'EXL 100 (avec des joysticks sans fil, et oui !!!)Sans oublier la sortie de gros hits très attendus, comme Bruce Lee ou bien encore Sabre Wulf. Bonne lecture !!!