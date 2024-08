Hello



MASSIVE warning for everyone interested in #OuterWilds Archaeologist Edition. The PS5 PAL version was printed without updates and without DLC. PPSA code is even the same as for the vanilla version. Looks like a mistake.

@A_i need to address this ASAP.



Les DLC et les mises à jour ne serait pas sur le disque.