Aprés un opus porté vers le gacha, Gust revient avec une episode classique nommé "Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land" qui sortira partout, oui meme sur version Xbox ce qui est une premiere pour la franchise.Cerise sur le gâteau le jeu sera traduit en Français.Sortie prévue debut 2025 avec plus d'infos le 2 Septembre.