Salut,je reçois ma nouvelle tv lundi, la Samsung Crystal 75DU7100 (75 pouces, 190cm), poids 26kg et j'ai ce support : https://www.amazon.fr/dp/B01MS4N45A?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Comment fixer la tv sur du placo ? j'ai pensé à mettre une planche osb derrière le placo à fixer sur les rails puis refermer // fixer avec 10 chevilles mollies de diamètre 8 ??Vous en pensez quoi ? Le problème c'est que le support c'est un bras ! donc si je laisse la tv le plus proche du mur OK ... mais si je déploie le bras, avec le poids .... sachant que le support pèse 6kg il me sembleMerci pour votre aide, je compte faire ça dimanche prochain avant la sortie des gros titres (The Casting of Frank Stone, Astro, Space Marine, EA FC pour ma part en Septembre) puis Dragon Age (et peut être DBZ, à voir) pour cette fin d'année, ça sera déjà pas mal ! (et la manette astro si j'arrive à me la procurer à sa sortie)