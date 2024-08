Après 12 ans de bataille judiciaire. La justice américaine lui reproche d'avoir permis a son site, Megaupload, l'hébergement de milliers de films et musiques. Le manque à gagner s'estime à plusieurs centaines de millions de dollars... https://www.reuters.com/world/kim-dotcom-be-extradited-new-zealand-after-12-year-fight-with-us-2024-08-15/

posted the 08/15/2024 at 11:11 PM by ouroboros4