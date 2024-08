Y avait déjà des rumeurs sur le sujet, et alors qu'un trailer est attendu la semaine prochaine durant la GamesCom (avec normalement ouverture des précos), Best Buy qui peut possiblement avoir les infos en avance pour ses fiches de réservation vient de modifier la date, de "2024" à "11 février 2025".Plus rien ne peut empêcher Astro Bot d'être le GOTYUP :Walmart a aussi modifié sa fiche (juste N.C. au lieu de 2024)

posted the 08/14/2024 at 09:25 PM by shanks