Hello,J'ai été au Japon il y a quelques mois pour visiter et faire des photos, j'essaie de prendre ça un peu au sérieux ces derniers temps donc si vous avez des critiques je prends, autrement libre à vous de les utiliser comme fond d'écran ou autre (le disclaimer de copyright est juste là pour faire stylé, je trouvais que ça faisait affiche de film).J'ai du grandement diminuer la taille des images pour qu'elles passent sur le site, mais si vous voulez il y a des plus grandes tailles sur mon Behance, et je le mets régulièrement à jour ces temps-ci donc il devrait y en avoir d'autres photos très bientôt. Voilà le lien: https://www.behance.net/zom540649