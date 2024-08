Au cours des derniers mois, de nombreux licenciements ont été annoncés dans le domaine du jeu vidéo, le plus récent étant celui de plus de 200 employés licenciés chez Bungie et la fermeture du studio Ready at Dawn. En tout, plus de 10 000 personnes ont été touchées depuis le début de l'année dans ce secteur.Comme illustré dans la figure ci-dessous, les récents licenciements chez Microsoft et Sony semblent plutôt faibles par rapport aux autres entreprises.En août seulement, alors que nous ne sommes encore que le 11 du mois, plus de 30 000 personnes ont déjà été licenciées, dont 15 000 chez Intel et 12 500 chez Dell. Ce dernier fait savoir qu'il va se séparer de 10% de son personnel afin de se concentrer sur l'IA.