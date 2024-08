En regardant le premier épisode de la série Batman: Caped Crusader (sortie le 1er août 2024 ), j'ai été choqué de voir le sort qu'a subi l'un des héros les plus emblématiques de la franchise DC. La série a en effet subi les affres du rouleau compresseur "woke". Outre la transformation de notre très cher Oswald Chesterfield Cobblepot en mère de famille chanteuse de cabaret, c'est toute l'esthétique qui a été touchée.Le soir, quand Bruce Wayne n'est pas un aristocrate blanc hautain qui n'hésite pas à prendre de haut son entourage, il se déguise en un Batman aux traits efféminés et aux techniques de combat bien moins agressives que d'habitude.Les Blancs, en général, semblent tous être de gros beaufs et sont devenus obèses. Alfred, le comparse, domestique et ami de Bruce, a pris une cinquantaine de kilos et a perdu son flegme britannique au profit d'un humour bas de gamme.Le célèbre commissaire et sa fille ont également été transformés pour coller aux standards "woke". La famille Gordon est devenue tout à coup afro-américaine. C'est d'ailleurs Barbara Gordon qui semble prendre le devant de la scène en tant que femme forte et indépendante...Je ne parle pas d'Harley Quinn, qui a perdu cinq tailles de bonnets, ou de Harvey Dent, ami de Bruce, blanc cisgenre macho à souhait...On accumule avec cette série tous les clichés possibles soutenus par cette idéologie émergente. Est-ce que ça en fait une mauvaise série? Non. La réalisation est excellente, l'ambiance et les musiques redonnent leur gloire à la série des années 1990 et les doublages sont de très bonne facture. Mais il n'en reste pas moins que j'ai mal à mon Batman de le voir dans cet état...