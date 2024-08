Eh oui et c'est complétement ouf !Alors que le jeu doit être annoncé je pense bientôt!Cette exploit c' est l'oeuvre de la Team Brazil et une fuite fuite massive de fichiers d'Insomniac Games, et les moddeurs ont porté le jeu et on fait le boulot !Le portage PC de Marvel's Spider-Man 2 est désormais disponible en ligne gratuitement alors que sony n'as même pas eu le temps encore de dégainerIl y a encore quelques problèmes mineurs à régler, mais dans l’ensemble, il est presque aussi bon que la version PS5.Non seulement il fonctionne en 4K sur PC, mais il est encore plus beau que l'exclusivité de la console et il peut également fonctionner à 120 FPS.Je trouve ça moche moi qui créer énormement aussi je connais ce sentiment d'avoir l'impression de s'être fais violé :/Sony devrais réagir bien qu'ils son beaucoup plus laxiste que nintendo sur ce sujet là... mais ca devient relativement voir trop courant et si vous voulez mon avis ça risque d'être récurent !Wolverine d'insomniac est aussi sur les réseaux en version alpha ...Après Ubi qui provoque un scandale pour ça démarche woke dans AC et qui s'excuse publiquement ( c'est du jamais vu ! ) je comprend même pas comment il n'ont pas anticipé ça.. C'étais sûr !Sale temps pour les devs !Et vous ? Vous en pensez quoi?