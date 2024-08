Bonjour,Vu que personne ne parle des jeux gratuits sur ce site, j'ai découvert hier sword of convallaria sorti sur steam et mobile et c'est une grosse claque.Dire que ce jeu est bien plus qualitatif que la plupart des jeux vendus 80e, ca en devient presque gênant pour le marché des jeux payants quand tu vois la qualité des derniers jeux gratuits ces dernières années.Les +:-Un FF tactics de toute beauté en pixel art-Design de chaque personnage excellent en artwork-Musique de hitoshi sakimoto, compositeur des FFT-Histoire intéressante à suivreLes moins:-Pas de Français-limité par l'endurance des gachasVoilà un trailer.Site officiel:https://soc.xd.com/Ca devient inquiétant quand tous les jeux auquels je joue sont des jeux gratuits (astra, once human, sword of convallaria etc) qui gagnent bien plus d'argent que la plupart des jeux payants, et quand tu vois toutes les fermetures de studios reconnus parce que leur jeu payant n'a pas fait 100 millions de ventes XD