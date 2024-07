Trop long, trop de persso inutile...Pour moi l'apogée de WD c'est avec la fin des Sauveurs (saison 8 ) et une fois la série principale fini, la saga est divisé en plusieurs spin-off souvent naze dont le sympatoche Dead City qui suit les aventures de Negan.Et la surprise, la saison 2 annonce le retour du "méchant" Negan...encore une fois. (aprés un 1er pitit comeback pendant la guerre contre les Chuchoteuse)Pour ceux qui suivent, heureux de revoir Evil Negan ou vous trouvez ça ridicule ?

posted the 07/30/2024 at 12:09 PM by marcelpatulacci