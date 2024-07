Quelqu'un à encore un problème avec l'app Xbox sur PC?



J'ai vu qu'il y avait eu un problème avec Xbox mais là, le site indique que tout va bien mais mon application ne me laisse pas me connecter.



L'écran reste noir et je ne peux rien introduire comme info.



Déjà réparé et réinitialisé l'app Xbox mais toujours pareil.





La dernière fois, quelqu'un de chez Microsoft à passé 1h à chercher le pb avant de finalement réinstaller Windows...



Bon, là, flemme... Pas envie de réinstaller Windows à chaque fois que Microsoft foire son app Xbox. O_o