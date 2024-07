Si vous n'avez pas eu l'occasion de le prendre gratuitement la dernière fois, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch est de nouveau offert sur le store Epic Games.Il s'agit d'un metroidvania se déroulant dans un monde apocalyptique dans lequel les animaux font face à la menace robotique.Le gameplay est excellent, le level design est classique mais efficace, et surtout, le jeu est très bien foutu graphiquement.

Like

Who likes this ?

posted the 07/27/2024 at 11:01 PM by skk