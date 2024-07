Salut à tous,Je vous partage ma découverte du jour, From Fire Emergence est un survival horror qui n'a pour le moment qu'une démo dispo sur Steam. C'est très inspiré de Resident evil. C'est réalisé par une seule personne et ma foi c'est déjà bien sympa.Bon visionnage

posted the 07/19/2024 at 03:14 PM by oniclem