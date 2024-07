Bonjour a tous,

Je viens vers vous parce que j'ai besoin d'aide et je sèche fort ..



J'ai acheter une Surface pro 7, Core i7 16Go de RAM, Windows 11.



Je l'ai depuis samedi, et je voudrais jouer a quelque jeux dessus, je fais tourner sans souci Age of empire 2, 3 et 4, j'arrive aussi a lancer et jouer a City skyline 2, Football manager 2024.



Mais j'ai un problème avec Fallout Shelter et Halo Spartan Strike.



Je m'explique lorsque je lance ses deux jeux, mon problème est que mon écran de la Surface freez, j'ai du son tout nickel mais rien ne bouge a l'écran (que je l'ouvre en plein écran ou en fenêtre).



Je ne peux même pas faire une fin de tache, j'utilise Ctrl Alt Suppr. je sélectionne "gestionnaire des tâches" et quand elle retourne au bureau pour m'ouvrir le gestionnaire, freez a nouveau, je suis obliger de fermé ma session et la re ouvrir.



J'ai brancher un second écran a ma Surface pour étendre l'affichage, je lance le jeu sur celui ci, tout nickel je peux jouer sans souci, je le bascule sur la Surface, freez.



J'ai aussi essayer de brancher le second écran en dupliquent l'affichage, Surface Freez, pas le second écran...



Hier j'ai fais une remise a 0 en gardant tout mes logiciels installer ect... ça a fonctionner nickel 2-3h, depuis re bug.



Du coup j'ai remis la Surface en paramètres usine aujourd'hui en supprimant tout, bug toujours, je sais plus quoi faire...



Toute mes mise a jour sont faites.