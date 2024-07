Salut à tous, je suis actuellement dans l'incapacité de me connecter mes comptes sur la console ou même d'y avoir accès via l'application, ou même sur le site xbox.com. Je reçois juste un message d'erreur "Désolé... Nous avons rencontré un problème lors du chargement". Rencontrez-vous vous aussi ce problème actuellement ?

posted the 07/02/2024 at 07:08 PM by 117