(Je virerais ça demain soir) Au cas ou vous auriez oublié, et même si je sais que vous aimez pas qu'en parle, demain c'est le 1 er Tour des Législatives 2024. Je me fiche de vos convictions politiques, dons si vous être Français je vous dis juste d'aller voter, ce que vous voulez mais aller voter. (Je veux pas de Civil Wars a ce sujet, pas de débat dans les commentaires.)

Like

Who likes this ?

posted the 06/29/2024 at 04:03 PM by darkxehanort94