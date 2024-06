Cela date du mois dernier, la WWE a organisé pour la 1er fois un PPV en France, a Lyon précisément. Et le publique Lyonnais est entrée dans l'histoire comme LE meilleur publique qu'ils ont eu.BREF mais c'est surtout le 1er commentaire (trier/top commentaires) qui m'a donné un fou rire:@TheBlooRayChannel il y a 1 moisWE'LL SHOW EM HOW ITS DONEHold my croissant.