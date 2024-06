Bonjour à toutes et tous,



J’ai pris Wolfenstein 2 sur Switch qui était à 6€ hier sur l’eShop.



Je suis assez agréablement surpris du rendu graphique !!!



Certes la résolution ne vaut pas une PS4/One mais le jeu tourne en 30fps constant avec de jolis effets de lumière et de particules !



C’est un vrai plaisir de pouvoir en profiter partout.



J’avais déjà fait le premier et Old Blood que j’avais bien apprécié !



Et vous, l’avez vous fait à l’époque ? Qu’en avez vous pensé ?