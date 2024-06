Elden ring est un succès critique et en terme de vente.



Beaucoup de médias ont parlé de l'accessibilité du jeu, contrairement aux autres "souls".



Il n'empêche que le jeu n'a eu que 30% de ces possesseurs qui l'ont fini.



Seulement 30 % pourront donc jouer au DLC, sinon ils l'achèteront pour rien.



Fromsoftwar fait parti de ces sociétés qui respectent leurs fans et leur donnent ce qu'ils désirent.



Mais, à l'heure où faire un jeu coute très cher, n'est ce pas aussi un paris très risqué ?



Les nombreux acheteurs d'Elden Ring qui ont lâché le jeu (certainement à cause de la difficulté) seront ils présents lorsqu'un prochain jeu sortira ?



Le DLC annoncé comme "majestueux", trouvera t'il preneur si le gros des personnes ayant le jeu ne pourront pas y accéder ?



Est ce qu'en persistant sur leur vision du jeu vidéo, fromsoftwar ne risque pas de mourir avec leurs idées ?



C'est une question qu'on peut se poser plus généralement quand on voit que beaucoup de grosses boites tentent de faire aujourd'hui des jeux "pour plaire à tous", en suivant des tendances qui "fonctionnent" ailleurs.

Généralement, on ne va pas se le cacher, se sont des échecs ou des semi-échecs.



Mais en même temps, quand on sait que le gros des acheteurs de jeux vidéos sont quand même des "casuals" dans leur manière de jouer, et la frustration n'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent.



Et faire des jeux qui copient ce qui se fait ailleurs (même quand on est une grande licence connue et reconnue, qui de base fait dans l'innovation mais qui choisit maintenant de devenir suiveur) ne fonctionne pas, comme je l'ai déjà dit.



Est ce qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, tout n'est pas uniquement devenu une question de hype ? Il faut avoir le plus de streameurs, le plus de personne qui parlent du jeu. Peu importe au final si celui ci est vraiment bien ou change vraiment quelques chose.



Il y a aussi un autre point qui, personnellement me dépasse, mais est devenu d'une importance capitale pour de nombreux joueurs, les graphismes et surtout la technique (au point de devenir des ingénieurs informatiques quand ils parlent de jeux). Elden Ring n'était pas franchement foufou à ce niveau mais trouve quand même des defenseurs (comme sur le "scénario", plutot inexistant).



Pensez vous que si Fromsoftwar continue comme ça, ils risquent un jour de le payer ?