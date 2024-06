Pour ma part très satisfait, beaucoup de jeux très variés entre Mario et Luigi, Mario Party, le nouveau Zelda 2D assez original, quelques remasters comme Donkey Kong et pour finir Metroid Prime 4, enfin !



Je noterais ce Direct un bon 8/10. Pour une fin de vie de la console, il y'a encore de quoi faire. ^^



Juste une petite déception de ne pas avoir eu Zelda : The Wind Waker et Twilight Princess : /