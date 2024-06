Célébrez les 30 ans de The Story of Thor (La Légende de Thor), l'Action-RPG culte de la Megadrive avec sa bande originale composée par Yûzô Koshiro et disponible pour la toute première fois en édition vinyle !



Développé par la société Ancient (Studio de Yûzô Koshiro), le jeu a marqué plusieurs générations de joueurs dès sa sortie en 1994 avec son gameplay riche et une bande originale soignée, fruit d’un travail de composition minutieux de Yûzô Koshiro. The Story of Thor est reconnu comme un classique du genre sur la console de Sega.



Pour cette édition vinyle remasterisée, les musiques ont été enregistrées à partir d’une console Megadrive suivant un processus minutieux pour obtenir une qualité sonore de très haut niveau.

30 ans après la sortie du fameux RPG de la Megadrive, le label Wayo Record annonce la bande originale du jeu composée par Yuzo Koshiro (Streets of Rage, Actraiser). Avec un joli bonus dédicacé.Que de souvenirs sur ce jeu, à une époque où Zelda était déjà la référence.